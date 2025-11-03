Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, εξέφρασε ανησυχία για την ενότητα της χώρας, εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για την απεικόνιση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου.

Τους τελευταίους μήνες, έχει παρατηρηθεί αύξηση της παρουσίας της σημαίας του Αγίου Γεωργίου και της βρετανικής σημαίας (Union Jack) σε διάφορα σημεία της Αγγλίας. Ενώ κάποιοι το βλέπουν ως έκφραση πατριωτισμού, άλλοι θεωρούν ότι η έντονη παρουσία της σημαίας μπορεί να είναι εκφοβιστική.

Ο Σάουθγκεϊτ, που καθοδήγησε την Εθνική ομάδα για οκτώ χρόνια και αποχώρησε μετά την ήττα στον τελικό του Euro 2024 από την Ισπανία, παραμένει ευρέως αναγνωρισμένος για την ικανότητά του να ενώνει την κοινή γνώμη γύρω από την ομάδα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του “Dear England: Lessons in Leadership”.

Σε συνέντευξή του στο BBC Breakfast, όταν ρωτήθηκε για τη συζήτηση γύρω από τις σημαίες, απάντησε:

«Ανησυχώ για την ενότητα. Έχω δει τι πετύχαμε με την ομάδα για να ενώσουμε κάθε κοινότητα. Πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας φέρνουν πιο κοντά».

Αντιδράσεις και περιστατικά

Πρόσφατα, ο πρώην αμυντικός της Αγγλίας και συνιδιοκτήτης της Salford City, Γκάρι Νέβιλ, σχολίασε αρνητικά την έντονη προβολή της σημαίας του Αγίου Γεωργίου και διέταξε την αφαίρεση μιας σημαίας από οικοδομή όπου έχει επενδύσεις.

Ένα περιστατικό που τράβηξε τα βλέμματα συνέβη την ίδια εβδομάδα, όταν δύο εισβολείς προσπάθησαν να τοποθετήσουν σημαία στο κέντρο του γηπέδου κατά τη διάρκεια αγώνα Salford City – Oldham Athletic. Η ομάδα Britain First, που αυτοπροσδιορίζεται ως ακροδεξιά, ανέλαβε την ευθύνη, ισχυριζόμενη ότι συνεργάστηκε με «τοπικούς πατριώτες» για να διαμαρτυρηθεί κατά του Νέβιλ.

Ο Σάουθγκεϊτ σχολίασε ότι η διαφωνία και η απομάκρυνση της ενότητας υπάρχουν πάντα σε κάθε κοινωνία, ειδικά σε δύσκολους καιρούς, όπως η οικονομική κρίση ή η πανδημία COVID-19, όπου όμως οι άνθρωποι έδειξαν αλληλεγγύη μεταξύ τους.

Η σημασία της αποτυχίας

Ο Σάουθγκεϊτ θυμήθηκε επίσης την προσωπική του εμπειρία ως παίκτης, όταν η Αγγλία αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Euro 1996 μετά από χαμένο πέναλτι εναντίον της Γερμανίας. «Είναι σίγουρο ότι στη ζωή τα πράγματα θα πάνε στραβά», είπε. «Αυτό που έμαθα είναι ότι πρέπει να είσαι καλύτερα προετοιμασμένος και να βρίσκεις τη δύναμη να προχωράς».

Ο Σάουθγκεϊτ τόνισε ότι ακόμη και σήμερα, παρότι οι οπαδοί τον υπενθύμιζαν την αποτυχία, υπήρχε πάντα τρόπος να ξεπεράσεις τα λάθη και να βρεις δύναμη να συνεχίσεις.

