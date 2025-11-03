Η εθνική Αγγλίας ενδέχεται να δώσει δύο από τα τρία παιχνίδια του ομίλου της μακριά από το Wembley στο Euro 2028, με τα γήπεδα στα οποία ενδέχεται να αγωνιστεί η Αγγλία να είναι τα παρακάτω:

Etihad, Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park, Hill Dickinson και St James’ Park.

Το Wembley δεν θα φιλοξενήσει αγώνες νοκ-άουτ, επομένως η Αγγλία θα αντιμετωπίσει πιθανώς ακόμα ένα παιχνίδι εκτός εθνικού σταδίου αν προκριθεί στην πρώτη φάση νοκ-άουτ.

Η διοργάνωση συνδιοργανώνεται με Σκωτία, Ουαλία και Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ ο αγώνας έναρξης θα γίνει στο Principality Stadium στο Κάρντιφ. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 12 Νοεμβρίου.

Τα τελευταία χρόνια, η Αγγλία έχει παίξει επιλεγμένα ματς σε διάφορα γήπεδα της χώρας, ενώ η κριτική του Tόμας Τούχελ για την ατμόσφαιρα στο Wembley δείχνει ότι η μεταφορά αγώνων εκτός του εθνικού σταδίου δεν προκαλεί έκπληξη.