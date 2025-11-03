Η Νταϊάν Λαντ, η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα Alice Doesn’t Live Here Anymore, Chinatown και National Lampoon’s Christmas Vacation, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι της στο Ojai της Καλιφόρνιας.

Την είδηση ανακοίνωσε η κόρη της, Λόρα Ντερν, επίσης βραβευμένη με Όσκαρ, μέσα από μια συγκινητική δήλωση: «Ήταν η απίστευτη ηρωίδα μου, το πιο βαθύ μου δώρο, η μητέρα μου», έγραψε η Ντερν, αποκαλύπτοντας πως βρισκόταν στο πλευρό της τη στιγμή που πέθανε. «Ήταν η σπουδαιότερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνιδα και ψυχή γεμάτη ενσυναίσθηση — σαν να είχε βγει από τα όνειρα. Είμαστε ευλογημένοι που τη ζήσαμε. Τώρα πετάει με τους αγγέλους της.»

Η καριέρα της Λαντ ξεκίνησε με μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα Perry Mason, The Fugitive και Gunsmoke. Στη δεκαετία του ’70 έπαιξε δίπλα στον Τζακ Νίκολσον στο Chinatown, ενώ την ίδια χρονιά, το 1974, πρωταγωνίστησε μαζί με την Έλεν Μπέρστιν στο Alice Doesn’t Live Here Anymore του Μάρτιν Σκορσέζε — ρόλος που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Τη δεκαετία του ’80 εμφανίστηκε στα Black Widow και National Lampoon’s Christmas Vacation, ενώ συμμετείχε και στη σειρά Alice, βασισμένη στην επιτυχημένη ταινία.

Στις αρχές του ’90, η Λαντ απέσπασε άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία του Ντέιβιντ Λιντς, Wild at Heart, όπου υποδυόταν τη μητέρα της κόρης της στην πραγματική ζωή, Λόρα Ντερν. Έναν χρόνο αργότερα ήρθε η τρίτη υποψηφιότητά της, για την ταινία Rambling Rose, επίσης με τη Ντερν.

Σε συνέντευξή της, η Λαντ θυμήθηκε συγκινημένη ότι η ταινία ήταν η αγαπημένη της πριγκίπισσας Νταϊάνα: «Η Νταϊάνα μας κάλεσε στο Λονδίνο για την πρεμιέρα και κάθισε ανάμεσά μας, κρατώντας τα χέρια μας και κλαίγοντας βλέποντας την ταινία,» είχε πει.

Στη δεκαετία του ’90 συμμετείχε και στα Cemetery Club, Primary Colors και Citizen Ruth, όπου έπαιζε και πάλι τη μητέρα της Ντερν. Παράλληλα, προτάθηκε για τέσσερα Emmy Awards χάρη στις ερμηνείες της στις σειρές Dr. Quinn, Medicine Woman, Grace Under Fire και Touched by an Angel.

Η συνεργασία μητέρας και κόρης συνεχίστηκε με τα Daddy and Them, Inland Empire και τη σειρά Enlightened. Επίσης, εμφανίστηκε στα 28 Days με τη Σάντρα Μπούλοκ, στο The World’s Fastest Indian με τον Άντονι Χόπκινς, και στο Joy με τη Τζένιφερ Λόρενς.

Στα τελευταία χρόνια της καριέρας της, είχε συμμετοχές στα Ray Donovan και Young Sheldon.

Εκτός από ηθοποιός, η Λαντ υπήρξε και σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα, υπογράφοντας την ταινία Mrs. Munck, όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Ντερν. «Ο Μπρους είναι σπουδαίος ηθοποιός», είχε πει με χιούμορ. «Είμαι η μόνη γυναίκα στην ιστορία που σκηνοθέτησε τον πρώην της. Πάντα αστειεύομαι λέγοντας στις γυναίκες: “Αν θέλετε εκδίκηση, σκηνοθετήστε τον πρώην σας.”»

Η Λαντ ήταν τρίτη εξαδέλφη του Τενεσί Ουίλιαμς, τον οποίο αποκαλούσε «μεγάλη επιρροή στη ζωή της». Το 2018 διαγνώστηκε εσφαλμένα με πνευμονική νόσο και οι γιατροί της έδωσαν έξι μήνες ζωής. Όμως, μετά από μεταφορά της σε άλλο νοσοκομείο από την κόρη της, ανέκαμψε πλήρως.

Σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις, το 2023, η Λαντ είχε πει: «Αν μπορείς να πάρεις τον πόνο σου και να μην τον αφήσεις να σε δηλητηριάσει, αλλά να τον χρησιμοποιήσεις για να φωτίσεις τον δρόμο — για σένα και για τους άλλους — τότε πραγματικά νικάς.»