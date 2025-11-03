Σήμερα Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά καθώς και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς

Ο Άγιος Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος. Και οι τρεις μαρτύρησαν για το Χριστό, όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Σαπώρ ο Β’ (περί το 330 μ.Χ.).

Ο Ακεψιμάς άφησε την τελευταία του πνοή, αφού χτυπήθηκε σκληρά με ακανθωτά ραβδιά από ροδιά. Ο Ιωσήφ – αφού διέσχισαν τις σάρκες του – υπέστη μαρτυρικό θάνατο δια λιθοβολισμού. Ο Αειθαλάς μαστιγώθηκε σκληρά και έπειτα τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω, μέχρι πού παρέδωσε και αυτός τη μακάρια ψυχή του.

Ανατολή ήλιου: 06:53 – Δύση ήλιου: 17:24

Σελήνη 12.3 ημερών