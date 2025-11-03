Δύσκολοι καιροί και για φιλόζωους με την τιμή των τροφών να αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και τους κηδεμόνες κατοικιδιών να είναι σε αδιέξοδο, μέσα σε λίγους μήνες.

Προϊόν                           Περίοδος 1                 Τιμή 1                      Περίοδος 2              Τιμή 2             Διαφορά (€)                Μεταβολή (%)
Κροκέτες γάτας κοκτέιλ 2 κιλάΜάρτιος 20253,59€Οκτώβριος 20253,82€+0,23€+6,41%
Μπισκότα για σκύλους 600 γρ.Μάρτιος 20252,28€Οκτώβριος 20252,88€+0,60€+26,32%
Τροφή για γάτεςΜάρτιος 20250,48€Οκτώβριος 20250,72€+0,24€+50%
Ξηρά τροφή σκύλου 900 γρ.Μάρτιος 20252,30€Οκτώβριος 20253,99€+1,69€+73,48%
Ξηρά τροφή για γάτες (χύμα, επώνυμη)Οκτώβριος 20237,00€Οκτώβριος 20258,50€+1,50€+21,43%
Κονσέρβα τόνος για γάτες 150 γρ.Οκτώβριος 20231,80€Οκτώβριος 20252,30€+0,50€+27,78%

Βαρύ το ετήσιο κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων

Ετήσια εκτίμηση κόστους για γάτα

Κατηγορία          Μηνιαίο Κόστος (€)             Ετήσιο Κόστος (€)
Τροφή (ξηρά – κονσέρβες)25 – 40300 – 480
Άμμος10 – 15120 – 180
Αντιπαρασιτικά8 – 1096 – 120
Εμβολιασμοί30 – 50
Σύνολο (περίπου)546 – 830 €/έτος

Ετήσια εκτίμηση κόστους για σκύλο (5–12 κιλά)

Κατηγορία         Μηνιαίο Κόστος (€)             Ετήσιο Κόστος (€)
Τροφή25 – 40300 – 480
Επισκέψεις σε κτηνίατρο220 – 320
Εμβολιασμοί60 – 80
Αντιπαρασιτικά10120
Περιποίηση & καλλωπισμός90 – 160
Σύνολο (περίπου)790 – 1.160 €/έτος
