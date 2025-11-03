Οικονομία

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το Δώρο Χριστουγέννων 2025, το οποίο πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους έως τις 19 Δεκεμβρίου. Φέτος, η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα, καθώς η 21η Δεκεμβρίου «πέφτει» Κυριακή, υποχρεώνοντας τους εργοδότες να το καταβάλουν έως την προηγούμενη Παρασκευή. Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Δώρο Χριστουγέννων […]