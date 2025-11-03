Δύσκολοι καιροί και για φιλόζωους με την τιμή των τροφών να αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και τους κηδεμόνες κατοικιδιών να είναι σε αδιέξοδο, μέσα σε λίγους μήνες.
|Προϊόν
|Περίοδος 1
|Τιμή 1
|Περίοδος 2
|Τιμή 2
|Διαφορά (€)
|Μεταβολή (%)
|Κροκέτες γάτας κοκτέιλ 2 κιλά
|Μάρτιος 2025
|3,59€
|Οκτώβριος 2025
|3,82€
|+0,23€
|+6,41%
|Μπισκότα για σκύλους 600 γρ.
|Μάρτιος 2025
|2,28€
|Οκτώβριος 2025
|2,88€
|+0,60€
|+26,32%
|Τροφή για γάτες
|Μάρτιος 2025
|0,48€
|Οκτώβριος 2025
|0,72€
|+0,24€
|+50%
|Ξηρά τροφή σκύλου 900 γρ.
|Μάρτιος 2025
|2,30€
|Οκτώβριος 2025
|3,99€
|+1,69€
|+73,48%
|Ξηρά τροφή για γάτες (χύμα, επώνυμη)
|Οκτώβριος 2023
|7,00€
|Οκτώβριος 2025
|8,50€
|+1,50€
|+21,43%
|Κονσέρβα τόνος για γάτες 150 γρ.
|Οκτώβριος 2023
|1,80€
|Οκτώβριος 2025
|2,30€
|+0,50€
|+27,78%
Βαρύ το ετήσιο κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων
Ετήσια εκτίμηση κόστους για γάτα
|Κατηγορία
|Μηνιαίο Κόστος (€)
|Ετήσιο Κόστος (€)
|Τροφή (ξηρά – κονσέρβες)
|25 – 40
|300 – 480
|Άμμος
|10 – 15
|120 – 180
|Αντιπαρασιτικά
|8 – 10
|96 – 120
|Εμβολιασμοί
|–
|30 – 50
|Σύνολο (περίπου)
|–
|546 – 830 €/έτος
Ετήσια εκτίμηση κόστους για σκύλο (5–12 κιλά)
|Κατηγορία
|Μηνιαίο Κόστος (€)
|Ετήσιο Κόστος (€)
|Τροφή
|25 – 40
|300 – 480
|Επισκέψεις σε κτηνίατρο
|–
|220 – 320
|Εμβολιασμοί
|–
|60 – 80
|Αντιπαρασιτικά
|10
|120
|Περιποίηση & καλλωπισμός
|–
|90 – 160
|Σύνολο (περίπου)
|–
|790 – 1.160 €/έτος