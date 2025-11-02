Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στη βόρεια Αφγανιστάν, προκαλώντας έντονες δονήσεις που έγιναν αισθητές σε Πακιστάν, Ινδία και άλλες γειτονικές χώρες, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 1:29 τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα) και είχε επίκεντρο κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, όπως ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Σύμφωνα με την USGS, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 23 χιλιόμετρα νότια της πόλης Χουλούμ και 51 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μαζάρ-ε-Σαρίφ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επιφανειακό και επομένως πιο αισθητό.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την Καμπούλ, το Ισλαμαμπάντ και περιοχές κοντά στα σύνορα Πακιστάν–Ινδίας. Κάτοικοι ανάρτησαν μηνύματα πανικού, περιγράφοντας την εμπειρία τους.

“Θεέμου, ο πιο ισχυρός σεισμός που βίωσα στη ζωή μου ”, έγραψε ο χρήστης Fazal Afghan σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, καθώς βρίσκεται πάνω στη ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας. Οι σεισμοί στην περιοχή είναι συχνοί και γίνονται αισθητοί σε μεγάλη ακτίνα.