Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει την ανοδική του πορεία και το 2025, εδραιώνοντας τη συμβολή του στην οικονομία και αξιοποιώντας τη δυναμική που διαμορφώθηκε το 2024. Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι τα τουριστικά έσοδα για το οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,9 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο 12%. Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι και το 2025 εξελίσσεται σε ακόμη μία θετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Παράλληλα, ενισχύεται η προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με αυξημένη κίνηση και στους μήνες εκτός αιχμής, στόχος που αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του υπουργείου.

Αύξηση πλεονάσματος και ταξιδιωτικών εισπράξεων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 14,34 δισ. ευρώ, έναντι 13,04 δισ. ευρώ το 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 16,71 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές παρουσίασαν άνοδο 26%, στα 2,37 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται τόσο στη μεγαλύτερη εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 9,4% (9,18 δισ. ευρώ), ενώ από τις λοιπές χώρες κατά 14,9% (6,7 δισ. ευρώ). Οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 25,9 εκατομμύρια, έναντι 24,9 εκατ. το 2024.

Συνάντηση Κεφαλογιάννη – Ξενοδόχων

Τα θετικά δεδομένα για τον τουρισμό αποτέλεσαν αντικείμενο συνάντησης της υπουργού Τουρισμού με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η αύξηση των εσόδων αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας τη σημασία της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά της ΠΟΞ, επισημάνθηκε ότι η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη ενισχύει σημαντικά τα έσοδα των ξενοδοχείων και των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, χαιρετίστηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου για τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η οποία συμβάλλει και στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων όπως το στεγαστικό.

Ενίσχυση του ορεινού τουρισμού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Η υπουργός υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά προωθείται οργανωμένα η ενίσχυσή του μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και δράσεων προβολής. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με αυξημένα έσοδα τους χειμερινούς μήνες τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Ταξιδιωτικές τάσεις 2026

Το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τα ταξίδια, με έμφαση στην εξατομίκευση, την τεχνολογική ωριμότητα και τη συνειδητή εξερεύνηση. Οι ταξιδιώτες επενδύουν περισσότερο και αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση και ασφάλεια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό «συνοδοιπόρο» του ταξιδιώτη, υπό την προϋπόθεση της διαφάνειας και της προστασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με την έκθεση Skyscanner Horizons 2026, το 84% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το ίδιο ή περισσότερο το επόμενο έτος, με τους Millennials και τη γενιά Χ να πρωταγωνιστούν. Παράλληλα, το 71% σκοπεύει να δαπανήσει το ίδιο ή και περισσότερο για πτήσεις, ενώ το 70% δηλώνει πρόθεση αύξησης των εξόδων διαμονής.

Η έμπνευση για ταξίδια προέρχεται κυρίως από το διαδίκτυο: 51% χρησιμοποιεί την αναζήτηση «Παντού», ενώ YouTube, Instagram και Facebook ασκούν ισχυρή επιρροή στις επιλογές προορισμών.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ΤΝ καθιερώνεται ως βασικό εργαλείο ταξιδιωτικού σχεδιασμού. Έρευνα της Kaspersky (Καλοκαίρι 2025) δείχνει ότι το 73% των χρηστών τη χρησιμοποιεί για εξοικονόμηση χρόνου, ενώ το 65% για αναζήτηση πληροφοριών και εξατομικευμένες προτάσεις. Το 63% τη χρησιμοποιεί για εύρεση προσφορών και το 61% για ανακάλυψη λιγότερο γνωστών πληροφοριών.

Η χρήση της ΤΝ διαφοροποιείται ανά ηλικιακή ομάδα: οι νεότεροι χρήστες εμπιστεύονται περισσότερο τα εργαλεία αυτά, ενώ οι μεγαλύτεροι (55+) τα χρησιμοποιούν με έμφαση στην ανακάλυψη νέων προτάσεων. Οι γονείς εμφανίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εξατομικευμένες εμπειρίες, γεγονός που αναδεικνύει την ευελιξία της τεχνολογίας.

Παρά τα πλεονεκτήματα, οι ανησυχίες για την ασφάλεια δεδομένων παραμένουν έντονες. Το 48% των χρηστών θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση ΤΝ και αποφεύγει την κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών. Μόνο το 14% δηλώνει πλήρη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των δεδομένων του, ενώ οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές.

Η τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο που σχεδιάζονται τα ταξίδια, όμως η ανάγκη για επαλήθευση πληροφοριών και προσεκτική χρήση παραμένει κρίσιμη. Ο συνδυασμός καινοτομίας και υπευθυνότητας φαίνεται να είναι το «εισιτήριο» για τον τουρισμό του μέλλοντος.