Το Καυτανζόγλειο πήρε φωτιά με τη συναυλία του ΛΕΞ το βράδυ της Παρασκευής, με 45.000 κόσμο να κατακλύζει το στάδιο. Χιλιάδες θεατές όλων των ηλικιών, ο ένας δίπλα στον άλλον, κρατούσαν τα κινητά ψηλά και είχαν τα μάτια τους στραμμένα στη σκηνή, φωνάζοντας ασταμάτητα τις ρίμες του αγαπημένου τους ράπερ.

Ο ΛΕΞ ανέβηκε στη σκηνή γύρω στις 21:00 με το κομμάτι «3.000 στροφές», αναστατώνοντας το Καυτανζόγλειο και δημιουργώντας την πιο εντυπωσιακή του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος τον περίμενε καρτερικά από νωρίς, με τους δρόμους γύρω από το στάδιο να έχουν γεμίσει από το απόγευμα, ενώ οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00 και ο κόσμος άρχισε να κατακλύζει το γήπεδο. Το… ζέσταμα είχε ξεκινήσει ήδη από τις 12:00.

Στη σκηνή μαζί του ανέβηκαν και άλλοι ράπερς με τους οποίους συνεργάζεται, όπως οι Bloody Hawk, Σαντάμ, Vlospa, Μικρός Κλέφτης και Τσάκι, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τη «θερμοκρασία» της βραδιάς.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη συναυλία του ΛΕΞ:

Φωτογραφία από voria.gr

Φωτογραφία από voria.gr

Φωτογραφία από voria.gr