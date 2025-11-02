Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σταδιακή μεταβολή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές, αυξημένες νεφώσεις και μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Καιρός για σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο προβλέπονται λίγες αραιές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22-24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25°C.

Περιφερειακές προβλέψεις

Αττική: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία έως 23°C.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία έως 21°C.

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία έως 22°C, χαμηλότερη κατά 3-4°C στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25°C τοπικά στην Κρήτη.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25°C.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που τοπικά θα πυκνώσουν, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ είναι πιθανός ο σχηματισμός ομιχλών. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22-25°C.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και σταδιακά στο βόρειο Αιγαίο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν δυτικά της Κρήτης και των Κυκλάδων, εξασθενούμενα το βράδυ. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, έως 19°C.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

Στα δυτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα περιοριστούν το απόγευμα. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως στα ανατολικά.

Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Στα ανατολικά και νότια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα δυτικά ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση χωρίς αξιόλογες μεταβολές προς το τέλος της εβδομάδας.