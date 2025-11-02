Ο μήνας των μεγάλων εναλλαγών: από τη λιακάδα στις αρχές του Νοέμβρη, στα κρύα και τις κακοκαιρίες στα μέσα του — τι δείχνουν τα Μερομήνια και οι πρώτες εκτιμήσεις για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο.

Πρώτο δεκαήμερο (1–10 Νοεμβρίου): Φθινοπωρινό αλλά ήπιο

Σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία, ο Νοέμβριος ξεκίνησε με ήπιες θερμοκρασίες και περιοδικά διαστήματα λιακάδας. Μικρά «ξεσπάσματα» βροχών αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια, χωρίς όμως φαινόμενα μεγάλης διάρκειας. Η θερμοκρασία:

Αθήνα κυμαίνεται από 21°C έως 14°C ,

Θεσσαλονίκη από 19°C έως 11°C ,

Πάτρα από 20°C έως 12°C ,

Λάρισα από 19°C έως 10°C ,

Ηράκλειο από 23°C έως 16°C.

Γενικά, η αίσθηση θυμίζει “παρατεταμένο Οκτώβριο”.

Δεύτερο δεκαήμερο (11–20 Νοεμβρίου): Μικρή ψύχρα και ενίσχυση βοριάδων

Από τα μέσα του μήνα, τα Μερομήνια και οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις συγκλίνουν σε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με ενίσχυση των βοριάδων και πιο χειμωνιάτικο σκηνικό κυρίως στα ηπειρωτικά. Αναμένονται περιστασιακές βροχές και πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας κατά 3–4 βαθμούς.

Αθήνα: 18–12°C

Θεσσαλονίκη: 17–10°C

Πάτρα: 18–11°C

Λάρισα: 16–8°C

Ηράκλειο: 21–14°C

Τρίτο δεκαήμερο (21–30 Νοεμβρίου): Κακοκαιρία και χιονοπτώσεις στα βόρεια

Το διάστημα 16–24 Νοεμβρίου διαφαίνεται ως το πιο “άγριο” του μήνα, με έντονη κακοκαιρία, βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, ενώ οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν αισθητά. Προς το τέλος του μήνα όμως (25–30/11), προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση, με άνοδο θερμοκρασίας στα νότια.

Πίνακας μέσων θερμοκρασιών Νοεμβρίου (εκτίμηση)