Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολές αναμένονται στον καιρό της χώρας σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά στα βόρεια θα πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και σταδιακά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις στα νότια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα. Οι άνεμοι ανατολικοί έως νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 25 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, το βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα βόρεια πελάγη. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Νεφώσεις και βροχές στο Αιγαίο, με εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.