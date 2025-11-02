Δύο νεαροί άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη Φθιώτιδα έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 37 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο στην επαρχιακή οδό Αταλάντης – Σκάλας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι δύο νέοι είχαν φύγει από την Τραγάνα για να διασκεδάσουν σε bar στην Αταλάντη. Μετά το τέλος της βραδιάς, πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς την παραλία της περιοχής.

Κατά τη διαδρομή, ο οδηγός του οχήματος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε ελιά. Η σύγκρουση ήταν μοιραία και οι δύο επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του διπλού θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.