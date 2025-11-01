Η αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Θάλασσα της Καραϊβικής και τον Ανατολικό Ειρηνικό προκαλεί ανησυχίες καθώς εγείρονται ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρώην συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού και εμπειρογνώμονας άμυνας, Μαρκ Καντσιάν, τόνισε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί από το καθεστώς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο ως τακτική εκφοβισμού, εν μέσω της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό.

Η αμερικανική εκδοχή: Καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η καταπολέμηση των διεθνικών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, οι στρατιωτικές κινήσεις έχουν εγείρει υποψίες για πιθανές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δημιουργούν «ψευδή αφήγηση» για να δικαιολογήσουν μια επίθεση και να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος.

Στις 24 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «τα ναρκωτικά που εισέρχονται δια θαλάσσης αποτελούν μόλις το 5% σε σχέση με πέρυσι, οπότε τώρα η ροή γίνεται από την ξηρά. Και ακόμη και η ξηρά προκαλεί ανησυχίες, γιατί τους είπα ότι αυτό θα είναι το επόμενο».

Σε συνέχεια, ο Τραμπ και ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφεραν μέσω των λογαριασμών τους στο Truth Social και στο X ότι από την πρώτη επιδρομή κατά ναρκοπλοίων στις 2 Σεπτεμβρίου έχουν σκοτωθεί 61 άτομα.

Στις 30 Οκτωβρίου, η Νότια Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες στο X, που δείχνουν πεζοναύτες να διεξάγουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά, ενισχύοντας την παρουσία τους στην περιοχή της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.

USS Gerald R Ford: Ισχυρή παρουσία στην Καραϊβική

Η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald R Ford, συνοδευόμενου από τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά, ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ στην Καραϊβική. Ο Σον Παρνέλ, βοηθός του Υπουργού Πολέμου για Δημόσιες Υποθέσεις, δήλωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ «θα ενισχύσουν και θα επεκτείνουν τις δυνατότητες για την παρεμπόδιση της διακίνησης ναρκωτικών και την εξάρθρωση διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων».

U.S. Marines with the @22nd_MEU conduct live-fire training on the flight deck of USS Iwo Jima (LHD 7) in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS‘ priorities to disrupt… pic.twitter.com/Ta1xknVsPc — U.S. Southern Command (@Southcom) October 30, 2025

Ο Καντσιάν εξήγησε ότι η παρουσία του USS Gerald R Ford δεν είναι ιδανική για την καταπολέμηση μικρών σκαφών ναρκωτικών, αλλά είναι κρίσιμη για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων ή στόχων στην ξηρά.

Ο Νικ Μπράουν, διευθυντής της εταιρείας άμυνας Janes, σημείωσε ότι το Gerald R Ford μεταφέρει πλήθος αεροσκαφών F/A-18 και F-35, καθώς και μια πλήρη γκάμα όπλων ακριβείας, καθιστώντας το ένα από τα ισχυρότερα πλοία σε υπηρεσία.

Αμερικανική αεροπορική δραστηριότητα και αύξηση πίεσης

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την αεροπορική παρουσία τους με βομβαρδιστικά B1 και B52 να πετούν πάνω από την Καραϊβική, αυξάνοντας την πίεση στον ουρανό και ενισχύοντας την στρατηγική επίβλεψη της περιοχής.

Επίσης ο Καντσιάν επισήμανε ότι μεγάλο μέρος της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ προέρχεται από την πορεία του Ειρηνικού, αλλά η Νότια Διοίκηση επικεντρώνεται στην Καραϊβική. Η διοίκηση υπερασπίστηκε τις επιλογές της, αναφέροντας ότι η προτεραιότητά τους είναι η προστασία των Αμερικανών πολιτών από τις νεγκληματικές οργανώσεις των ναρκωτικών που ευθύνονται για περισσότερους θανάτους από την Αλ Κάιντα.

H στρατιωτική παρουσία δείχνει μια σαφή ενίσχυση της πίεσης στο καθεστώς Μαδούρο ενώ η κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική επιβεβαιώνει την πρόθεση των ΗΠΑ να ελέγχουν κρίσιμες θαλάσσιες και αεροπορικές διαδρομές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 21 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει συνολικά επτά επιδρομές κατά «ναρκωπλοίων» στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Με πληροφορίες από Sky News