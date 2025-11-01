Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την Κορεατική Χερσόνησο, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου συμβούλου ασφάλειας της Σεούλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, ο Λι κάλεσε την Κίνα να αναλάβει έναν πιο εποικοδομητικό ρόλο, ώστε να επανεκκινήσει ο διάλογος με τη Βόρεια Κορέα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο σύμβουλος Γουί Σουνγκ-λακ σε συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κινεζικής συνδρομής για τη σταθερότητα στην περιοχή.