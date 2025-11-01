Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Το χρονικό του συμβάντος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Ένα ΙΧ που κινούνταν προς τον Πύργο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δύο οχήματα. Στα αυτοκίνητα αυτά επέβαιναν τρεις γυναίκες από την Ιταλία.

Επτά τραυματίες και άμεση επέμβαση των αρχών

Από τη σφοδρή σύγκρουση των τριών οχημάτων τραυματίστηκαν συνολικά επτά άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πύργου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.