Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και παροδικές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι αρχικά νεφελώδης, αλλά από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο έως 6, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς, χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότια νωρίς το πρωί, με εξασθένηση στη συνέχεια. Οι βροχές θα περιοριστούν το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα νότια ως το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όπου στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 και τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι αίθριος καιρός. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Αίθριος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 25 βαθμούς στα νότια.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου: Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου: Στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Πτώση της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.