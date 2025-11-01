Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 23χρονος που την περασμένη Κυριακή στο Έλος Κισσάμου σκότωσε με τρεις σφαίρες τον 53χρονο συγγενή του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη Γιορτή του Κάστανου. Ο νεαρός εμφανίστηκε φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε χώρο δημόσιας συνάθροισης, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων, συγγενείς και συγχωριανοί του 23χρονου βρέθηκαν για να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του δράστη, ένα 22αρι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος στις αρχές. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι μία από τις τρεις σφαίρες προκάλεσε τυφλό τραύμα στην καρδιά και ήταν μοιραία για τον 53χρονο.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε πως ο 23χρονος είναι «συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του».