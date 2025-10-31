Ρωσική επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έντεκα κάτοικοι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η περιφέρεια του Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία, δέχεται συνεχείς επιθέσεις τόσο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και από πυραύλους, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών.

Στην ανάρτησή της στο Telegram, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυώροφο κτίριο κατοικιών, ιδιωτικά σπίτια και κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο τοπικός κυβερνήτης, Ίχορ Καλτσένκο, δήλωσε ότι μεταξύ των στόχων βρέθηκε και ένα αμαξοστάσιο, όπου καταστράφηκαν πολλά βαγόνια και υπέστησαν σοβαρές φθορές οι εγκαταστάσεις του.