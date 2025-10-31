Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) ανακοίνωσε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου την τιμωρία 149 διαιτητών, οι οποίοι βρέθηκαν να συμμετέχουν σε στοιχήματα παρά την απαγόρευση. Οι ποινές αποκλεισμού κυμαίνονται από οκτώ έως δώδεκα μήνες, ενώ τρεις ακόμα διαιτητές παραμένουν υπό έρευνα.

Η έρευνα ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και περιελάμβανε 571 διαιτητές που εργάζονται σε τουρκικά επαγγελματικά πρωταθλήματα. Από αυτούς, 371 διατηρούσαν λογαριασμούς σε πλατφόρμες αθλητικών στοιχημάτων και 152 στοιχημάτιζαν ενεργά.

Ο πρόεδρος της TFF, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου, τόνισε:

«Η διαιτησία είναι επάγγελμα τιμής. Όποιος αμαυρώνει αυτή την τιμή δεν έχει θέση στο τουρκικό ποδόσφαιρο».

Από τους εμπλεκόμενους, 22 διαιτητές (επτά κύριοι και 15 βοηθοί) υπηρετούν στην πρώτη κατηγορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της TFF, δέκα διαιτητές τοποθέτησαν πάνω από 10.000 στοιχήματα, με έναν να φτάνει τα 18.227, ενώ 42 διαιτητές στοιχημάτισαν σε περισσότερους από 1.000 αγώνες ποδοσφαίρου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν στοιχήματα σε αγώνες που οι ίδιοι οι διαιτητές είχαν διαιτητεύσει.

Παράλληλα, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε δική της έρευνα για την υπόθεση.