Η ευλογιά αιγοπροβάτων πλήττει με σφοδρότητα την Κεντρική Μακεδονία, όπου μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 57.000 ζώα και έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 250 εκτροφές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργος Κεφαλάς.

Κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Κεφαλάς επισήμανε ότι το μέγεθος της επιζωοτίας ήταν τέτοιο που «δεν προλαβαίναμε τα γεγονότα». Παρομοίασε την κρίση με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού, τονίζοντας ότι η ευλογιά έχει δραματικές διαστάσεις και άγνωστα μέχρι σήμερα χαρακτηριστικά μετάδοσης.

Όπως ανέφερε, η ασθένεια φαίνεται να μεταδίδεται με τρόπους που δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί επιστημονικά, όπως μέσω αερολυμάτων ή εντόμων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αντιμετώπισή της.

Αγανάκτηση των κτηνοτρόφων και αιτήματα στήριξης

Εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων περιέγραψαν τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει, κατηγορώντας την πολιτεία και τις περιφέρειες για καθυστερήσεις και ελλιπή εφαρμογή των πρωτοκόλλων. Κατά τη συνεδρίαση, οι τόνοι ανέβηκαν, με τους παραγωγούς να ζητούν άμεσο εμβολιασμό των κοπαδιών, αποζημιώσεις για όσους έχασαν τα ζώα τους και οικονομική ενίσχυση για όσους συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, ζήτησαν την άρση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, καθώς και αύξηση των χρηματοδοτήσεων για ζωοτροφές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου.

Η απάντηση της Περιφέρειας και οι ενέργειες που έχουν γίνει

Ο κ. Κεφαλάς απάντησε ότι η Περιφέρεια αντέδρασε έγκαιρα, καθώς υπήρχαν ήδη συμβάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για απολυμάνσεις, ταφές και καύσεις ζώων. Αναγνώρισε, ωστόσο, την υποστελέχωση των υπηρεσιών και ανακοίνωσε προκηρύξεις για πρόσληψη κτηνιάτρων.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι από τους 37 δήμους της Περιφέρειας, οι 21 δεν υπέδειξαν χώρους υγειονομικής ταφής, γεγονός που καθυστέρησε τη διαδικασία. Για το θέμα αυτό, όπως είπε, έχει γίνει αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί προκαταρκτική εξέταση.

Παραβάσεις και νέα μέτρα βιοασφάλειας

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η αστυνομία έχει εντοπίσει παραβάσεις στα μέτρα βιοασφάλειας, κυρίως στη μη τήρηση της απαγόρευσης βόσκησης. Υπήρξαν, όπως είπε, περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες δεν δήλωναν άρρωστα ζώα, ενώ σημείωσε ότι σε δύο σεμινάρια για τα μέτρα βιοασφάλειας δεν προσήλθε κανένας αιγοπροβατοτρόφος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία 35 απολυμαντικών σταθμών στην Περιφέρεια και προανήγγειλε την προμήθεια τεστ PCR, ώστε οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν δείγματα σάλιου και να έχουν αποτέλεσμα μέσα σε 48 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, τα ζώα θα οδηγούνται γρήγορα στο σφαγείο, περιορίζοντας τη διασπορά.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια πιέζει για δίκαιες και επαρκείς αποζημιώσεις, καθώς τα ποσά που έχουν προβλεφθεί είναι ανεπαρκή σε σχέση με το μέγεθος της ζημιάς.

Διαφωνίες για τον εμβολιασμό και τις ευρωπαϊκές οδηγίες

Το θέμα του εμβολιασμού έθεσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Καλλιόπη Βαλταδώρου, Σωτήρης Αβραμόπουλος και Μαρία Παπαδημητρίου, ζητώντας ενημέρωση για τις ενέργειες της Περιφέρειας και τις αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι υπήρξε εκστρατεία εναντίωσης στα εμβόλια για να προστατευθούν οι εξαγωγές φέτας, ενώ ο Γιάννης Μυλόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε έγκαιρα στην αγορά εμβολίων από την ΕΕ.

Απαντώντας, ο κ. Κεφαλάς διευκρίνισε ότι η απόφαση για τον εμβολιασμό ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι στην Περιφέρεια. Όπως σημείωσε, ο σχετικός φάκελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διαβιβαστεί σε τρεις καθηγητές της Κτηνιατρικής Σχολής για επιστημονική αξιολόγηση, ενώ τα διαθέσιμα εμβόλια προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες.