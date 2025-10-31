Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται αυξημένη συννεφιά, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Πιο αναλυτικά, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με κατά τόπους βροχές, ενώ στα δυτικά και κυρίως στο νότιο Ιόνιο ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι αρχικά με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο από το μεσημέρι θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες και μερική ηλιοφάνεια.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά, με πιθανές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 22 με 24°C στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε Κρήτη και Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 με 26°C.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια

Στην Αττική προβλέπονται γενικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός από το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αρχικά θα παρουσιάσει μερική ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες αναμένονται τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21°C, με άνεμους μεταβλητούς ασθενείς 2-4 μποφόρ.

Κυριακή με παρόμοιο σκηνικό – Διατήρηση των ήπιων θερμοκρασιών

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Αντίθετα, στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες και μερική ηλιοφάνεια.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν βόρειοι με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22 με 24°C στις περισσότερες περιοχές και έως 25-26°C σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Αττική: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι

Στην Αττική, αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με μερική ηλιοφάνεια και ασθενείς τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23°C, με άνεμους βόρειους 2-4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις

Για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2-4 μποφόρ.

Συνοψίζοντας: Ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ήπιο καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια, και αρκετή ηλιοφάνεια στα βόρεια. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θυμίζοντας περισσότερο τέλος Σεπτεμβρίου παρά αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Έτσι, παρά τις συννεφιές, το διήμερο θα διατηρήσει έναν ήπιο φθινοπωρινό χαρακτήρα, με γενικά καλές συνθήκες για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.