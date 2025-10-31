Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 31/10/2025 η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 173 είναι οι: 5, 11, 40, 41, 47 και τζόκερ οι αριθμοί 1 και 5.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Στη πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ. Έτσι στην επόμενη κλήρωση την Τρίτη 28 Οκτωβρίου η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 42 εκατ. ευρώ.