Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την ευκαιρία σε 40.000 νέους να εξερευνήσουν την Ευρώπη δωρεάν μέσω του DiscoverEU, στο πλαίσιο της 40ής επετείου της συμφωνίας Σένγκεν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν ταξιδιωτική κάρτα που καλύπτει μεταφορικά, πολιτιστικές δραστηριότητες, διαμονή, φαγητό, αθλητικές δραστηριότητες και άλλα σε 36 ευρωπαϊκές χώρες.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Ηλικία: γεννημένοι μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2007 – 31 Δεκεμβρίου 2007

Ιθαγένεια ή διαμονή:

Κράτη-μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών)

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το Erasmus+: Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία

Συμπλήρωση σύντομου κουίζ για την ΕΕ (εκτός αν υποβάλλεις αίτηση ως ομάδα)

Πώς λειτουργεί

Οι επιτυχόντες μπορούν να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες μεταξύ 1 Μαρτίου 2026 – 31 Μαΐου 2027.

Υπάρχει δυνατότητα ταξιδιού ατομικά ή σε ομάδα έως 5 ατόμων. Οι φίλοι που συμμετέχουν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό αίτησης.

Για όσους έχουν αναπηρία ή προβλήματα υγείας παρέχεται στήριξη και συνοδεία για τη συμμετοχή τους.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή από 30 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2025, 12:00 (ώπασοκρα Βρυξελλών).

Υποβολή μόνο ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα: https://europa.eu/youth/discovereu_el

Τι είναι το DiscoverEU

Το DiscoverEU είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους 18 ετών, που τους επιτρέπει να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσα από ταξίδια και μαθησιακές εμπειρίες. Οι νέοι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία:

-Ανακαλύπτουν πόλεις, χωριά και φυσικά τοπία

-Βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες

-Γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς

-Αποκτούν αίσθηση ανεξαρτησίας και αυτονομίας

Οι αιτούντες που γίνονται δεκτοί λαμβάνουν ταξιδιωτικό πάσο, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με έμπνευση από προτεινόμενες διαδρομές, όπως:

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: στάσεις σε βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις

στάσεις σε βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις Πράσινη διαδρομή DiscoverEU: επισκέψεις σε βιώσιμους και φιλικούς προς τη φύση προορισμούς

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ