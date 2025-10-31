Στα δικαστήρια καταλήγουν χιλιάδες προσφυγές φορολογουμένων οι οποίες απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ). Επτά στους δέκα φορολογούμενους οι οποίοι ζητούν από τη ΔΕΔ την ακύρωση ή τη μείωση των προστίμων που τους έχουν επιβάλει οι φοροελεγκτικές αρχές φεύγουν με άδεια χέρια καθώς οι προσφυγές τους δεν γίνονται δεκτές.

Σύμφωνα με τη διαδικασία ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το «ραβασάκι» με το φόρο (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου), έχει τη δυνατότητα να προσφύγει εντός 30 ημερών για να το αμφισβητήσει και κατόπιν εάν δεν δικαιωθεί από τη ΔΕΔ, μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Αν δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, δείχνουν ότι από τους φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ το 27,2% πέτυχε ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Οι φορολογούμενοι που «έχασαν τη μάχη» στη ΔΕΔ, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια όπου σύμφωνα με τα στοιχεία προσφεύγουν πάνω από τους μισούς φορολογούμενους που χάνουν τις υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ, 5.984 ενδικοφανείς προσφυγές φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Από τις υποθέσεις αυτές, εξετάστηκαν οι 4.332 και στις 1.178 δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι πετυχαίνοντας ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Επτά στις δέκα προσφυγές ή 3.076 προσφυγές απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ. Επίσης, 58 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους και 20 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ έως και τον Αύγουστο του 2025, έχουν υποβληθεί συνολικά 100.444 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 95.205. Από αυτές, σε 23.723 περιπτώσεις, η ΔΕΔ ακύρωσε στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα στα δικαστήρια έχουν καταλήξει 37.322 υποθέσεις φορολογικών διαφορών ενώ εκκρεμούν για έλεγχο 5.239 υποθέσεις.

Μείωση προστίμων με ομολογία φοροδιαφυγής

Πάντως το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις σπεύδουν να αποδεχτούν το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου προκειμένου να πετύχουν κούρεμα έως και 50% στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.