Ένας Γερμανός ρωσικής καταγωγής καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξης για κατασκοπεία και σχεδιασμό εμπρηστικών επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικές υποδομές στη Γερμανία, ενεργώντας για λογαριασμό της Ρωσίας.

Δικαστήριο στο Μόναχο, πρωτεύουσα της Βαυαρίας, επέβαλε επίσης ποινές φυλάκισης 12 και έξι μηνών με αναστολή σε δύο συνεργούς του. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο κύριος κατηγορούμενος, ο οποίος κατονομάζεται ως Ντίτερ Σ., είχε εξερευνήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα από τα τέλη του 2023, με τη βοήθεια των συνεργών του τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του.

«Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος Ντίτερ Σ., αλλά και οι συνεργοί του, στόχευαν να σπείρουν τον φόβο στον πληθυσμό με απώτερο στόχο να πυροδοτήσουν μια πολιτική απόφαση για τη διακοπή της υποστήριξης της Ουκρανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου, Λοράν Λαφλέρ.

Οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για την αυξανόμενη απειλή από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες επιχειρούν να αποτρέψουν τις δυτικές χώρες από τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλες δίκες για κατασκοπεία

Την ίδια ημέρα, στο δικαστήριο της Φρανκφούρτης ξεκίνησε η δίκη τριών ανδρών –ενός Ουκρανού, ενός Αρμένιου και ενός Ρώσου– οι οποίοι κατηγορούνται για κατασκοπεία και πιθανό σχεδιασμό δολοφονίας Ουκρανού στρατιώτη στη Γερμανία.

Στην υπόθεση του Μονάχου, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ντίτερ Σ. είχε πολεμήσει στο παρελθόν στις τάξεις των φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία, την περίοδο 2014-2016. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αστειεύονταν ειρωνικά όταν συζητούσαν τα σχέδια κατασκοπείας τους. Ο Ντίτερ Σ. ισχυρίστηκε ότι οι μάχες του στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, η οποία σήμερα βρίσκεται κυρίως υπό ρωσική κατοχή, ήταν απλώς «θέατρο».