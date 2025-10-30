Ο Τζένσον Μπάτον, παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 το 2009, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οριστικά από τους αγώνες.

Ο 45χρονος Βρετανός οδηγός, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με την ομάδα Jota, θα τερματίσει την καριέρα του μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Μπαχρέιν. «Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Grand Prix. Πάντα μου άρεσε η πίστα του Μπαχρέιν, οπότε σκοπεύω να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί θα είναι το φινάλε της επαγγελματικής μου πορείας», δήλωσε ο ίδιος στο BBC Radio Somerset.

Ο Μπάτον κατέκτησε τον τίτλο στη Formula 1 το 2009 με την Brawn GP, σε μια χρονιά-θαύμα που έμεινε στην ιστορία. Αποσύρθηκε από τη F1 το 2017, έχοντας 18 σεζόν, 306 εκκινήσεις και 15 νίκες στο ενεργητικό του. Μετά την αποχώρησή του, συνεργάστηκε με τη Sky Sports ως σχολιαστής, ενώ δοκίμασε τις δυνάμεις του και σε άλλα πρωταθλήματα, όπως το 24 Ώρες του Λε Μαν και το ιαπωνικό Super GT.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπάτον είχε συνδυάσει την επαγγελματική του δραστηριότητα με την οικογενειακή του ζωή. Παντρεύτηκε το 2022 τη Μπρίτνι Γουόρντ, με την οποία έχει δύο παιδιά, τον Έντριξ (6 ετών) και τη Λένι (4 ετών). Όπως παραδέχθηκε, η απόφασή του να αποσυρθεί ήρθε λόγω της οικογένειας: «Τα παιδιά μου μεγαλώνουν γρήγορα. Όταν λείπεις συνεχώς, χάνεις στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν. Τα τελευταία χρόνια το αποδέχθηκα, όμως δεν θέλω να το ξαναζήσω».

Παρά την αποχώρησή του από τις μεγάλες διοργανώσεις, ο Μπάτον δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει εντελώς το τιμόνι. «Θα συνεχίσω να οδηγώ τα κλασικά μου αυτοκίνητα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό — χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα, μόνο μηχανική αίσθηση και απόλυτη σύνδεση με το αυτοκίνητο. Αυτό μου δίνει ακόμα χαρά».