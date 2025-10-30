Τον τρόμο σκορπούν σε συνομηλίκους τους τα ανήλικα μέλη της συμμορίας με την ονομασία «183», που δρα στο Μοσχάτο με τελευταίο θύμα τους ένα 13χρονο αγόρι το οποίο 15 νταήδες της συμμορίας έδειραν άγρια στη μέση μιας πλατείας.

Τα χτυπήματα στο σώμα του 13χρονου που δέχτηκε αναίτια επίθεση, είναι εμφανή. Οι δράστες είναι παιδιά ηλικίας 15 και 16 ετών και μέλη της γνωστής στην περιοχή ως η «συμμορία 183», που πήρε το όνομα της από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου. Ο πατέρας του θύματος ξέσπασε μιλώντας στο MEGA. «Ήτανε στο σταθμό του Μοσχάτου που έχει δίπλα ένα μικρό παρκάκι. Ήταν μία ομάδα παιδιών και έγινε μία παρεξήγηση, του λέει ένας απ’ αυτούς τους νταήδες “εμένα είπες έτσι;” του λέει “όχι φίλε, εδώ τη φίλη μου είμαστε κολλητοί”. “Καλά, καλά, θα τα πούμε εμείς οι δυο” και άρχισαν και τον χτυπάγανε με κλωτσιές, μπουνιές. Χέρια, πόδια, κεφάλι, σε όλο το σώμα χτυπήματα» λέει.

Αμέσως μετά ο 13χρονος ειδοποίησε τους γονείς του για την επίθεση που δέχτηκε. Με την μητέρα του πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλαν τον άγριο ξυλοδαρμό του. «Την επόμενη μέρα του στέλνουνε μήνυμα, του λέει “έλα να βρεθούμε, σου ζητάμε συγγνώμη”» πρόσθεσε ο πατέρας.

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι και οι γονείς τους

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA παρουσιάζει τα μηνύματα που έστειλε στο Instagram ένας εκ των δραστών στον 13χρονο μια ημέρα μετά την επίθεση.

Δράστης: Ακούς ρε;

Θύμα: Έλα.

Δράστης: Σου ζητάω εγώ και οι άλλοι συγγνώμη για χθες, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Θέλω άμα μπορείς να έρθεις το απόγευμα να τα βρούμε και όλα καλά.

«Μιλάω κατευθείαν εγώ με την Ασφάλεια, ήρθανε ντυμένοι με πολιτικά και τους έγινε επ’ αυτοφώρω σύλληψη», περιγράφει ο πατέρας του θύματος. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έξι ανήλικους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι εννιά μαθητές. Μαζί συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η μητέρα ενός εξ αυτών είπε μιλώντας στο MEGA: «Ήταν ένα 24ωρο στη φυλακή άδικα, αυτό έχω να σας πω μόνο. Όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Είχαν βάλει “μέσα” παιδιά, τα οποία δεν ήταν καν στο συμβάν. Δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε στο Μοσχάτο το παιδί το συγκεκριμένο, δεν το ήξεραν καν».

Την ίδια ώρα, ο 13χρονος είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ. «Να, τώρα πριν μία ώρα σας λέω, ήταν έξω από το σχολείο του ένας από τους δράστες και τον κορόιδευε και ενημέρωσα την διευθύντρια του σχολείου, αλλά ώσπου να βγουν, έφυγε ο νεαρός», λέει ο πατέρας του 13χρονου.

Οι γονείς των παιδιών που συνελήφθησαν προχώρησαν σε μηνύσεις για ψευδή καταμήνυση και ψευδή καταγγελία.