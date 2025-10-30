Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, υπό τον όρο ότι δεν θα πλησιάζει την πρώην σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 52χρονος κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το δικαστήριο του έδωσε τη δυνατότητα η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 38χρονης, την οποία επικαλείται το taxydromos.gr, ο πρώην σύζυγός της με τον οποίο έχει δύο παιδιά, τους τελευταίους μήνες έχει γίνει βίαιος, προκαλεί συνεχώς επεισόδια και απειλεί να τη σκοτώσει. Προκειμένου μάλιστα να προστατέψει τον εαυτό της, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι τον περασμένο Μάιο, αλλά εκείνος όπως καταγγέλλει, την κυνηγάει και την απειλεί. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και ενώ ήταν σπίτι της, ο 52χρονος της τηλεφώνησε και τη ρώτησε πού είναι. Εκείνη φοβούμενη για τη ζωή της, του απάντησε ότι ήταν βόλτα και τότε εκείνος της είπε, ότι θα την περιμένει έξω από το σπίτι της και όταν φτάσει, θα την ξεκοιλιάσει.

Η 38χρονη του απάντησε, ότι θα τον καταγγείλει και τότε αυτός της είπε, ότι συμφωνεί να πάνε μαζί στην Αστυνομία, αλλά τελικά πήγε πρώτος εκείνος και στη συνέχεια η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς τι έκανε και συνελήφθη. Στο δικαστήριο η παθούσα κατέθεσε, ότι όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, που ακόμη έμενε με τον πρώην σύζυγό της. Πάνω σε καβγά, άρπαξε μαχαίρι και της είπε, ότι θα τη σφάξει. Από τότε ξεκίνησαν αλλεπάλληλα επεισόδια, που, όπως είπε, την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι από φόβο για τη ζωή της.

Στα μέσα του περασμένου Ιουλίου που πήγε να του παραδώσει το αυτοκίνητό του, ο 52χρονος την έπιασε από τα μαλλιά και την απείλησε και πάλι. Επίσης, τον περασμένο Αύγουστο στο πάρκινγκ του σπιτιού της την έπιασε από τον λαιμό εκτοξεύοντάς της απειλές, επειδή δεν δέχτηκε να πάει για καφέ μαζί του. Η γυναίκα είπε επίσης, ότι ο 52χρονος πηγαίνει πολλές φορές στην εργασία της και της δημιουργεί προβλήματα, ενώ της τηλεφωνεί συνεχώς και της προκαλεί φόβο.