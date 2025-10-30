Ένα άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο δάσος «Κουρί» στον Αλμυρό Βόλου το περασμένο Σάββατο (25/10), όταν ένας 42χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του και να άσκησε βία στο ανήλικο παιδί τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, την οποία επικαλείται το gegonota.news, οι δύο τους έχουν χωρίσει από το 2019 και το τριήμερο από 24 έως 26 Οκτωβρίου, δεν ήταν προγραμματισμένο να πάρει ο κατηγορούμενος το παιδί σπίτι του. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, συμφώνησαν από κοινού να το πάρει. Το πρωί του Σαββάτου, η μητέρα του παρέλαβε ξανά το παιδί, προκειμένου να το πάει σε παιδικό πάρτυ. Μετά την λήξη του πάρτυ ωστόσο, το 6χρονο κοριτσάκι δεν ήθελε να επιστρέψει στον πατέρα του, ο οποίος πήγε να συναντήσει την πρωην σύζυγο με διάθεση για καβγά.

Όπως κατέθεσε η παθούσα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, τη στιγμή που εκείνη ρώτησε το παιδί, αν θέλει να μείνει μαζί της, ο 42χρονος το άρπαξε βίαια, το κρατούσε με το κεφάλι προς τα κάτω και στη συνέχεια έπιασε την πρώην σύζυγό του από τον λαιμό και τον ώμο, ενώ φώναζε πως «θα τη σκοτώσει». Το παιδί ούρλιαζε και μάρτυρες του επεισοδίου παρενέβησαν, για να τον απομακρύνουν. Η μητέρα κάλεσε την Αστυνομία, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Η παθούσα υποστήριξε ακόμη, ότι ο 42χρονος τραβούσε βίντεο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, της απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Όπως κατέθεσε, το παιδί είναι ταραγμένο από το περιστατικό και παρακολουθείται από ψυχολόγο. Ως μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν η μητέρα και η νυν σύντροφος του κατηγορούμενου, οι οποίες τον περιέγραψαν ως «καλό παιδί», που αγαπά την κόρη του και δεν είναι βίαιος. Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε, ότι στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο με το περιστατικό, το οποίο παρακολούθησαν οι δικαστές.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 42χρονο για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών, η οποία είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτική δύναμη υπό τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων την παθούσα και το παιδί τους. Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στη φυλακή.