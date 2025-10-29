Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με νέα καταμέτρηση που δημοσιοποίησε δημόσιος οργανισμός της Βραζιλίας, διπλασιάζοντας τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός θεσμού της πολιτείας του Ρίο που παρέχει νομική υποστήριξη σε κοινωνικά ευάλωτους πολίτες.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε ότι ο επίσημος απολογισμός της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, ανέρχεται σε περίπου 60 νεκρούς. Προειδοποίησε ωστόσο πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι καταγράφονται μόνο κατά την άφιξη των σορών στο νεκροτομείο.

Συγγενείς των θυμάτων έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου διεξήχθη η επιχείρηση, ενώ δεκάδες πτώματα παραμένουν εκτεθειμένα στο οδόστρωμα, προκαλώντας οργή και θλίψη στην τοπική κοινωνία.