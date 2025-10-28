Αναστάτωση επικράτησε στην Βραζιλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Φλαμένγκο προς την Αργεντινή, για τον ημιτελικό του Copa Libertadores, ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα του Ρίο ντε Τζανέιρο. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το όχημα γλίστρησε στον βρεγμένο δρόμο της Μπάρα Μάνσα, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Τραυματίστηκαν 46 άτομα, με 4 από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος εκσφενδονίστηκε κατά την ανατροπή και υπέστη σοβαρά κατάγματα. Η κατάσταση του είναι σταθερή, ενώ άλλοι οπαδοί υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Φλαμένγκο, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και επικοινώνησε άμεσα με τις τοπικές αρχές. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, κάποιοι οπαδοί αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Αργεντινή για να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό αγώνα με τη Ρασίνγκ.