Ένα βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης της επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Γκεμπζέ της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας ανατριχίλα.

Στις συγκλονιστικές εικόνες που δείχνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται το κτήριο τη στιγμή που πέφτει, «θάβοντας» κάτω από τα συντρίμμια του παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ περαστικοί παρακολουθούν όσα διαδρματίζονται σοκαρισμένοι.

Nεκρά ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας δύο αδέρφια

Όπως έγινε γνωστό οι αρχές έχουν ανασύρει τις σορούς δύο παιδιών από τα συντρίμμια του επταώροφο κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι.

«Τα πτώματα του 12χρονου Εμίρ Μπιλίρ και της 14χρονης Νίσα Μπιλίρ βρέθηκαν στο κατεστραμμένο επταώροφο κτίριο. Η μεγαλύτερη αδερφή τους, Ντιλάρα Μπιλίρ, ανασύρθηκε ζωντανή. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της μητέρας και του πατέρα που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια» αναφέρει η Haberler.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανή τη 18χρονη κόρη της οικογένειας από τα ερείπια.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τη μητέρα και τον πατέρα και ότι οι έρευνες για αυτούς συνεχίζονται. Ο Ακτάς δήλωσε ότι στο σημείο επιχειρούν 627 διασώστες και ανέφερε πως «από τα συντρίμμια ακούγεται η φωνή μιας γυναίκας».

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Αμέσως μετά την κατάρρευση κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας (AFAD) και του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ οι διασώστες πραγματοποιούν ακουστικές έρευνες για εντοπισμό επιζώντων.

Κατά διαστήματα ζητείται απόλυτη σιωπή στην περιοχή, καθώς οι ομάδες επικεντρώνονται σε δύο σημεία του κτιρίου όπου θεωρείται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχει δημιουργηθεί «διάδρομος ζωής» στα συντρίμμια.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση και σφράγιση εννέα γειτονικών πολυκατοικιών. Ο περιφερειάρχης Κοτζαέλι, Ιλχάμι Ακτάς, δήλωσε ότι η εκκένωση έγινε «καθαρά για προληπτικούς λόγους», ενώ οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Γκεμπζέ, Ζιννούρ Μπιουγιουγκιόζ, ανέφερε ότι το κτίριο είχε λάβει άδεια οικοδομής το 2012 και άδεια κατοίκησης το 2013. Επρόκειτο για κατασκευή με τρία διώροφα διαμερίσματα και κατάστημα φαρμακείου στο ισόγειο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση. Η Γκέμπζε βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.