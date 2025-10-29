Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας, μετά τις πρόσφατες αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών, ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης.

«Δυστυχώς, η αφγανική πλευρά δεν παρείχε διαβεβαιώσεις (…) και κατέφυγε σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, υπεκφυγές και τεχνάσματα», δήλωσε ο πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης Ατάουλα Τάραρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ύστερα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση», πρόσθεσε ο πακιστανός υπουργός, επισημαίνοντας το αδιέξοδο των επαφών.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει πρόσφατα στη Ντόχα σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ύστερα από πολυήμερες εχθροπραξίες που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Ήταν το χειρότερο κύμα βίας από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021 στο Αφγανιστάν.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από τους Ταλιμπάν να αναλάβουν δράση εναντίον ισλαμιστών που, σύμφωνα με την πακιστανική πλευρά, εξαπολύουν διασυνοριακές επιθέσεις κατά πακιστανικών δυνάμεων. Το Πακιστάν απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων, προκαλώντας σφοδρές μάχες.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που στοχοποιούν πακιστανικές δυνάμεις. Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν συνιστούν παραβίαση της αφγανικής κυριαρχίας.