Το κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει τις περισσότερες έδρες στο νέο κοινοβούλιο στην Ολλανδία, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό PVV του Γκέερτ Βίλντερς.

Σύμφωνα με το exit poll, το D66 θα λάβει 28 έδρες από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Το VVD (Λαϊκό Κόμμα για τη Δημοκρατία και την Πρόοδο) προβλέπεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (GroenLinks-PvDA) τέταρτη με 20 έδρες και το CDA (Χριστιανοδημοκράτες) πέμπτο με 19 έδρες.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως και τρεις έδρες αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρών ανατροπών όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα.

Η δημοτικότητα του 38χρονου Γέτεν εκτοξεύτηκε τον τελευταίο μήνα, χάρη σε μια θετική και αισιόδοξη προεκλογική καμπάνια, με σύνθημα τύπου «Yes, we can», υπόσχεση να τερματίσει την πολιτική κυριαρχία του Βίλντερς, του νικητή των προηγούμενων εκλογών.

Το εθνικιστικό και αντι-μεταναστευτικό PVV του Βίλντερς φαίνεται να ολοκληρώνει την ολιγόμηνη παρουσία του στην εξουσία, καθώς όλα τα μεγάλα κόμματα από την αριστερά έως τη δεξιά έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί του.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία προκηρύχθηκαν μετά την κατάρρευση, τον Ιούνιο, της κυβέρνησης συνασπισμού που είχε σχηματιστεί μόλις 11 μήνες νωρίτερα, όταν ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς απέσυρε το PVV από τον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό σχηματισμό.

Η ολλανδική Βουλή αριθμεί 150 έδρες, ενώ για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 76, ένα επίπεδο που κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σε μια χώρα όπου η πολιτική σταθερότητα στηρίζεται παραδοσιακά σε κυβερνήσεις συνεργασίας.