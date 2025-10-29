Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπει η Μόσχα σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη σύγκρουση, ο στενός του συνεργάτης και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δηλώνει πως ο πόλεμος «θα σταματήσει μέσα σε έναν χρόνο».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κιρίλ Ντμίτριεφ είπε κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο επενδυτών στην Σαουδική Αραβία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει μέσα σ’ ένα χρόνο από τώρα .

Ο Ντμίτριεφ έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις συναντήσεις που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Πριν την επίσκεψη του στις ΗΠΑ είχε ανακοινωθεί ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν αναβλήθηκε.

«Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και ως ειρηνοποιοί χρειάζεται να το κάνουμε να συμβεί» δήλωσε ο Ντμίτριεφ που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων ενώπιον του ακροατηρίου του συνεδρίου στην πρωτεύουσα Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ερωτηθείς εάν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή εντός ενός έτους, ο Ντμίτριεφ δήλωσε : «Πιστεύω πως ναι». Ενώ όταν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει ότι η Ρωσία και ΗΠΑ είναι κοντά σε «διπλωματική λύση» του πολέμου.

Ο Ντμίτριεφ εξήρε την συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ως του κορυφαίους κατόχους των φυσικών πόρων και είπε ότι μια τέτοια συνεργασία θα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή.

«Ο κόσμος έχει δίκιο που εστιάζει τώρα στην περιφερειακή σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τη Ρωσία αλλά δεν θέλουμε να κλιμακωθεί και να γίνει μια μεγαλύτερη σύγκρουση. Και για αυτόν τον λόγο πρέπει να τα πάμε καλύτερα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το NBC, η αξιολόγηση, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μέλη του Κογκρέσου, υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο και να επιδιώξει νίκη στο πεδίο της μάχης.

Η ανάλυση σημειώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα προτίθεται να προχωρήσει σε συμβιβασμό στο ζήτημα της Ουκρανίας ακόμη και την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη αντίληψη των δυτικών υπηρεσιών από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία.