Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ηλιούπολη στην έδρα της (29/10, 15:30, ) με στόχο την επίτευξη του 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, η ενδεκάδα που επιλέχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς έγινε γνωστή.

Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει σε σχέση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μόνο τον Ρέλβας στο αρχικό σχήμα.

Ο Χρήστος Κοσίδης είναι ο ποδοσφαιριστής κάτω των 21, ενώ ο Δημήτρης Καλοσκάμης παρέμεινε στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Πιερό.

https://www.instagram.com/p/DQZLn6_DMfW/

