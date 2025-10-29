Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Λιάνας Κανέλλη. Η διαμάχη προκλήθηκε από την αίτηση άρσης ασυλίας της κ. Κανέλλη, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαριές προσωπικές κατηγορίες στην Ολομέλεια, με τη βουλευτή του ΚΚΕ να κατηγορεί την κ. Κωνσταντοπούλου για «αντικομμουνισμό».

«Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο που λέγεται Κωνσταντοπούλου»

«Δε θα σας πω, τι θα κάνετε, κάντε ό,τι νομίζετε, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Ο αντικομμουνισμός έχει πολλούς τρόπους να εκδηλώνεται – εγώ το προνόμιο να διακόπτω επτά φορές δεν το έχω, είμαι βουλευτής του ΚΚΕ, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», τόνισε η Λιάνα Κανέλλη.

«Έκανε επί Χούντας καριέρα» – «Όψιμη» η καριέρα της κομμουνίστριας

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε κατά της βουλευτού, υποστηρίζοντας ότι «η κ. Κανέλλη έκανε επί Χούντας καριέρα», ενώ πρόσθεσε ότι «οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια, δεν επιτρέπω να αμφισβητεί τη δημοκρατική μου πορεία». Ανέφερε επίσης ότι «δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ» και συμπλήρωσε: «Να τελειώνει αυτό με τον αντικομμουνισμό. Εγώ έχω υπερασπιστεί βουλευτές όταν τους χτύπησαν. Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη να αγιοποιείται, επειδή είναι στο ΚΚΕ και να σπιλώνει τη δική μου τιμή».

Η Λιάνα Κανέλλη επανήλθε, επισημαίνοντας: «Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή, πέφτει στο κενό ως κατηγορία. Μετά τον Κασιδιάρη, είναι το δεύτερο παράσημο που παίρνω. Αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ, απέναντι στον εαυτό της. 21η Απριλίου 1967 ήμουν στην 1η Γυμνασίου και πήγαινα την πρώτη μου εκδρομή».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υπογράμμισε ότι η μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελεί «ο ορισμός της αντικομμουνιστικής εμπάθειας». Σημείωσε επίσης ότι «ως πρόεδρος της Βουλής, έδωσε μάχες για τη νομιμότητα των αποφάσεων της, με την παρουσία της Χρυσής Αυγής. Έχει λεχθεί και από εμένα ότι ως Πρόεδρος της Βουλής έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή, που είναι καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Εμείς λέμε ότι είναι πράξη πολιτικής εμπάθειας και αντικομμουνισμού».