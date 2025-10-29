Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναφέρει την πρότασή του για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει την αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και σε φάρμακα για έναν χρόνο. Εξάλλου, υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το προτείνει», αναφέρει ο κ. Φάμελλος, εξηγώντας πως «αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για προϊόντα που κοστίζουν 100 ευρώ, ο καταναλωτής θα πληρώσει 88 ευρώ και τα υπόλοιπα 12 ευρώ θα μείνουν στην τσέπη του για άλλες αγορές».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει ήδη κατατεθεί με Πρόταση Νόμου και είναι πλήρως κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον κ. Μητσοτάκη που αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ», σημειώνει, καλώντας τον πρωθυπουργό να απαντήσει: «Αφού το μέτρο δεν ωφελεί, για ποιον λόγο ψήφισε την ίδια διάταξη για λίγα νησιά;».

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κοροϊδεύει τους πολίτες» και δεν επιθυμεί να μειώσει τα «άδικα φορολογικά βάρη» που επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Τονίζει πως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, όπως και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δώσει πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά.

«Στην προοδευτική Ελλάδα υπάρχουν λύσεις. Και αυτές οι λύσεις είναι για τους πολίτες», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο μήνυμά του.