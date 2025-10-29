Ο πρωθυπουργός διαγνώστηκε το βράδυ της Δευτέρας με κορονοϊό, ωστόσο παρουσιάζει πολύ ήπια συμπτώματα και από το πρωί εργάζεται κανονικά από το γραφείο του. Το σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (Telco), όπως ανακοινώθηκε επισήμως.

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό θα γίνει κανονικά και θα είναι διαθέσιμη on camera, σύμφωνα με την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί, φορώντας μάσκα, στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτό χώρο.

«Λήξαν…»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Ευαγγελοδήμου για tanea.gr, από την κυβερνητική έδρα διαμηνύουν ότι το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη «είναι λήξαν», επιχειρώντας να απεγκλωβιστούν το συντομότερο από το περιβάλλον φθοράς και κυρίως μιας εσωστρέφειας διαρκείας, με την οποία απειλείται το εσωτερικό κυβέρνησης και κόμματος. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να σημάνει την επιστροφή της κυβερνητικής προσοχής στην ατζέντα της καθημερινότητας των πολιτών καθώς και στη διαχείριση των σημαντικότερων προβλημάτων της περιόδου, όπου είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτά τα δύο αναμένεται να σταθεί ο Μητσοτάκης, ανοίγοντας την πρωινή σύσκεψη με τους υπουργούς του: αφενός σε πολιτικές για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην καθημερινότητα των πολιτών με απλοποιήσεις διοικητικών διαδικασιών, αφετέρου στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ». Εξάλλου στο τραπέζι του Υπουργικού μπαίνουν από τη μία η εισήγηση του Κωστή Χατζηδάκη «σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα», από την άλλη οι νομοθετικές πρωτοβουλίες Χατζηδάκη, Κυριάκου Πιερρακάκη και Κώστα Τσιάρα για «τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών» και τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κι αυτό ενώ σφίγγουν πλέον για την κυβέρνηση οι χρονικές προθεσμίες που έχει ορίσει η Ευρώπη. Στις 6-7 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο αρμόδιος Επίτροπος Κρίστοφ Χάνσεν, ενώ η κυβέρνηση αγωνιά να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις αλλά να επιτευχθεί ο βασικός στόχος να πληρωθεί η βασική προκαταβολή για το 2025 ως το τέλος Νοεμβρίου. Ήδη πάντως αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν κυκλώσει την 11η Νοεμβρίου για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου με τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Στη Λεωφ. Μεσογείων

Μερικές ώρες μετά ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο υπουργείο της Λεωφ. Μεσογείων για την τελετή του Δένδια και προτίθεται να απευθύνει ομιλία, ενώ στο βήμα θα ανέβει βεβαίως – όπως και τον περασμένο Μάρτιο –ο υπουργός. Πολλοί εντός ΝΔ μιλούν για άλλο ένα επεισόδιο επίδειξης εσωκομματικής δύναμης, χωρίς να μπορούν να προβλέψουν με ασφάλεια τη συνέχεια αυτής της «δύσκολης» σχέσης.

Διότι εκτιμάται ότι το εάν Μαξίμου και «Πεντάγωνο» συνεχίσουν εμφανώς να εκπέμπουν σε διαφορετικό μήκος κύματος θα εξαρτηθεί και από τους χειρισμούς τους από εδώ και πέρα στο θέμα της ψηφισμένης πια ρύθμισης «προστασίας» και «ανάδειξης» του Αγνώστου Στρατιώτη: με λίγα λόγια στο αν προκύψουν νέα πεδία διαφωνίας έως εμπλοκής και ένα καινούργιο πινγκ- πονγκ δημόσιων τοποθετήσεων.

Μέχρι τότε, στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο θα ζυγίσουν τις αποψινές παρουσίες, τα «πηγαδάκια» στο προαύλιο του υπουργείου Άμυνας αλλά και τις απουσίες με νόημα. Εκτός κάδρου (με τον Μητσοτάκη) φαίνεται πως έχουν αφήσει εαυτόν οι δύο γαλάζιοι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Ο Μεσσήνιος έχει ήδη δείξει ότι δεν προτίθεται να συνυπάρχει στον ίδιο χώρο με τον πρωθυπουργό, ενώ σαφείς πλην προσεκτικές είναι οι αποστάσεις που κρατά σταθερά πια από τον Μητσοτάκη και ο Μακεδόνας.