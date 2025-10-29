Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου 2025 σε οικία στον Πειραιά. Στην υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 27 και 25 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα ευρήματα στο εργαστήριο του Πειραιά

Στον χώρο κατασχέθηκαν: πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης με ζυγαριές, ψηφιακά θερμόμετρα, φυσούνες εξαερισμού, ανεμιστήρες και αφυγραντήρες, οκτώ (8) δενδρύλλια κάνναβης, 315 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη διασύνδεσή τους με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.