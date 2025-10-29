Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μέσω του πληροφοριακού της συστήματος η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του 2025. Η απαλλαγή αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2025, έτος κατά το οποίο σημειώθηκαν οι καταστροφές, καθώς και τα επόμενα δύο έτη, 2026 και 2027.

Με τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας [62339/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/01.10.2025 (Β’ 5347), 62408/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/02.10.2025 (Β’ 5390) και 62434/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/02.10.2025 (Β’ 5391)] οριοθετούνται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως πυρόπληκτες.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις πληγείσες περιοχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής για τον ΕΝΦΙΑ του 2025 μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ.

Με την αίτηση πρέπει να συνυποβληθούν:

• Το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ».

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι για τα επόμενα έτη δεν απαιτείται νέα αίτηση, καθώς η απαλλαγή θα παρέχεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση του φόρου, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ανάλογα με τη φύση του ακινήτου, απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά:

Α. Για κτήρια (μαζί με το οικόπεδο που τους αναλογεί):

Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου, Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, που να χαρακτηρίζει το κτήριο ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση. Τα έγγραφα αυτά εκδίδονται έως και ένα έτος μετά τη φυσική καταστροφή.

Β. Για αγροτεμάχια (και τα κτίσματα επ’ αυτών):

Βεβαίωση καταστροφής από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται έως και έξι μήνες μετά τη φυσική καταστροφή.

Σε κάθε περίπτωση, η απαλλαγή χορηγείται στους ιδιοκτήτες ή σε όσους είχαν εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο κατά τον χρόνο της καταστροφής.

Οριοθέτηση πυρόπληκτων περιοχών

Η απαλλαγή αφορά ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Δημοτικές Κοινότητες Κρυονερίου, Κερατέας, Παλαιάς Φωκαίας, Σπάτων-Λούτσας και Αφιδνών.

Αντίστοιχα, απαλλαγή προβλέπεται για ακίνητα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λασιθίου, Χανίων και Χίου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται κοινότητες όπως Πισσώνας, Νέα Αρτάκη, Καστανέα, Παλαιοχώρα και Βολισσός.

Επιπλέον, η ρύθμιση καλύπτει ακίνητα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και της Θεσπρωτίας, όπου καταγράφηκαν πυρκαγιές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025.

Πληροφορίες για τους πολίτες

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 – 20:00.

• Ψηφιακά στο my1521, όλο το 24ωρο, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Φορολογία Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας – Ε9 & ΕΝΦΙΑ > Δικαιολογητικά ακινήτων για λήψη κρατικής αρωγής.