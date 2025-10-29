Το BMW Group λανσάρει ένα όχημα που διατίθεται με πέντε επιλογές τεχνολογιών κίνησης. Η νέα BMW X5 είναι το πρώτο μοντέλο που προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά συστήματα κίνησης: αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), plug-in υβριδικό, κινητήρα βενζίνης, diesel και κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

«Με το λανσάρισμα της νέας BMW X5, που διατίθεται με πέντε επιλογές συστημάτων κίνησης, επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά την ηγετική μας θέση ως πρωτοπόρου της τεχνολογίας», δήλωσε ο Joachim Post, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, αρμόδιος για την Ανάπτυξη, σε εκδήλωση της BMW στη Νέα Υόρκη. «Το υδρογόνο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια απανθρακοποίηση, γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε την τεχνολογία αυτή».

Από το 2028, η γκάμα μοντέλων της BMW θα περιλαμβάνει δύο τύπους πλήρως ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης – με μπαταρία και με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου – υπογραμμίζοντας τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής τεχνολογικής δεκτικότητας της μάρκας.