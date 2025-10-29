Με αφορμή την 75η επέτειό της, η SEAT ανανεώνει δύο μοντέλα της, το Ibiza και το Arona.Το SEAT Ibiza από τότε που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 1984, έχουν πωληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια οχήματα μέσα από πέντε γενιές, ακολουθώντας μία πορεία συνεχούς εξέλιξης, υιοθετώντας νέες ιδέες και καλλιεργώντας ένα νεανικό, δημιουργικό και πρωτοποριακό πνεύμα.

Το αστικό SUV SEAT Arona έχει χτίσει ισχυρή παρουσία από το 2017 που κυκλοφόρησε. Με τις πωλήσεις του να ξεπερνούν τα 750.000 αυτοκίνητα, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών που αναζητούν ένα δυναμικό, νεανικό SUV, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε αστική πρόκληση.

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona ενσωματώνουν πιο έντονα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των σημερινών οδηγών. Τα δύο μοντέλα διαθέτουν αναβαθμισμένο στυλ, ζωντανές νέες αποχρώσεις και μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα ζαντών αλουμινίου, με διάμετρο από 15 έως 18 ίντσες.

Στις εκδόσεις FR, το λογότυπο FR χαραγμένο με λέιζερ στην κολόνα B προσθέτει μια διακριτική και σπορ πινελιά.

Από πλευράς τεχνολογίας και τα δύο μοντέλα προσφέρουν βελτιωμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά, όπως το νέο ηχοσύστημα SEAT με έξι ηχεία, subwoofer και ενισχυτή 300W για μία υψηλής πιστότητας ακουστική εμπειρία. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W με τεχνολογία ψύξης καθιστά πιο εύκολη από ποτέ τη συνδεσιμότητα και τη φόρτιση εν κινήσει.

Τα SEAT Ibiza και Arona συνεχίζουν να προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και αποδοτικότητα. Με κινητήρες βενζίνης που αποδίδουν από 80 PS (59 kW) έως 150 PS (110 kW), και τα δύο μοντέλα εξασφαλίζουν δυναμική οδήγηση προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη:

Τα δύο μοντέλα θα λανσαριστούν τον Ιανουάριο του 2026.