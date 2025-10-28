Στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ φέρονται να σχεδίασαν την «απαγωγή» του με τη βοήθεια του πιλότου του. Ωστόσο, το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και έγινε γνωστό.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται τρεις νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς και έναν πολιτικό αντίπαλο του Μαδούρο, το σχέδιο προέβλεπε ο πιλότος να μεταφέρει τον πρόεδρο σε τοποθεσία όπου οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να τον «συλλάβουν».

Το ρεπορτάζ, που θυμίζει ταινία κατασκοπίας, βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες και δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από τη Βενεζουέλα.

«Θα γίνεις πολύ πλούσιος»

Ο ομοσπονδιακός πράκτορας των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον πιλότο του Μαδούρο, πτέραρχο Μπίτνερ Βιγέγας, σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών. Εκεί του είπε ότι θα έπρεπε απλώς να εκτρέψει μια πτήση με τον πρόεδρο και να τον οδηγήσει σε σημείο όπου οι αμερικανικές αρχές θα μπορούσαν να τον συλλάβουν. Το «ραντεβού» θα μπορούσε να γίνει στη Δομινικανή Δημοκρατία, το Πουέρτο Ρίκο ή στη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα.

Σε αντάλλαγμα, ο πράκτορας διαβεβαίωσε τον Βιγέγας ότι οι ΗΠΑ θα τον έκαναν «πολύ πλούσιο».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο, όπου επισκευάζονταν τα δύο προεδρικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας. Παρά την ένταση, ο πιλότος έφυγε χωρίς να δεσμευτεί, δίνοντας όμως τον αριθμό τηλεφώνου του στον πράκτορα. Ο Έντουιν Λόπεζ, ο πράκτορας, εκτίμησε ότι πιθανόν ο πιλότος ενδιαφερόταν να συνεργαστεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Για 16 μήνες, και παρά τη συνταξιοδότηση του Λόπεζ τον Ιούλιο, η επικοινωνία με τον πιλότο συνεχίστηκε μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Στις 7 Αυγούστου, όταν οι ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή για τον Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, ο Λόπεζ έστειλε μήνυμα στον Βιγέγας: «Περιμένω ακόμα την απάντησή σας», συνοδεύοντας τον σύνδεσμο με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Δεν είμαστε προδότες»

Αργότερα, ο Λόπεζ έστειλε νέο μήνυμα στον Βιγέγας, λέγοντας ότι «υπήρχε ακόμα χρόνος για να γίνει ο ήρωας της Βενεζουέλας και να βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας», χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Λόπεζ παρακολουθούσε ειδήσεις για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική όταν εντόπισε στο X ανώνυμο παρατηρητή αεροσκαφών που δημοσίευσε χάρτη με περίεργη διαδρομή του προεδρικού Airbus του Μαδούρο.

Όταν ο Λόπεζ επικοινώνησε ξανά με τον Βιγέγας, εκείνος είτε δεν αναγνώρισε τον αριθμό είτε προσποιήθηκε άγνοια και τον αποκάλεσε «δειλό».

«Εμείς οι Βενεζουελάνοι είμαστε φτιαγμένοι από διαφορετικό ύφασμα», έγραψε. «Το τελευταίο πράγμα που είμαστε είναι προδότες».

Ο Λόπεζ προσπάθησε ακόμη να τον πείσει, στέλνοντας φωτογραφία τους από το προηγούμενο έτος και αναφερόμενος στα τρία παιδιά του Βιγέγας, υποσχόμενος καλύτερο μέλλον στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο πιλότος μπλόκαρε τον αριθμό του.

Το Associated Press επιβεβαίωσε τα μηνύματα μεταξύ Λόπεζ και του πιλότου, χωρίς όμως να εντοπίσει τον πτέραρχο Μπίτνερ Βιγέγας. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν σχολίασαν, ενώ η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.