Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να εξετάσουν τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας.

“Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ΄όλα απαιτείται μια εκεχειρία“, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. “Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού”, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επισημάνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εφόσον αυτές οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε, ωστόσο, πως οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης ούτε θα παραχωρήσουν εδάφη.