Ο άνδρας που δολοφόνησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε ένοχος κατά την έναρξη της δίκης του για φόνο, τρία χρόνια μετά την επίθεση που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα.

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Άμπε με αυτοσχέδιο όπλο στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στις 8 Ιουλίου 2022, στη Νάρα, στα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ελέγχου όπλων. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Γιαμαγκάμι παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας: «Είναι όλα αλήθεια, εγώ το έκανα».

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νάρα ντυμένος με μαύρο μπλουζάκι και συνοδευόμενος από τέσσερις φρουρούς ασφαλείας. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με πολυετή κάθειρξη, ενώ η θανατική ποινή στην Ιαπωνία επιβάλλεται συνήθως σε υποθέσεις με πολλαπλά θύματα.

Η ετυμηγορία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιανουάριο. Η δολοφονία του Σίνζο Άμπε είχε προκαλέσει σοκ στην Ιαπωνία, μια χώρα όπου τα εγκλήματα με πυροβόλα όπλα παραμένουν εξαιρετικά σπάνια.