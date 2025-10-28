Ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του μέσα στην έδρα της Βάσας και με εντυπωσιακή εμφάνιση, έφτασε άνετα στη δεύτερη νίκη του στη φάση των ομίλων του Champions League πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το πρώτο οκτάλεπτο, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμό και φτάνοντας με ευκολία στο τελικό 15-5.

Η ελληνική ομάδα βρήκε ρυθμό μετά τα πρώτα λεπτά, με τον Κάκαρη να ανοίγει το σκορ και τον Ζάλανκι να δίνει το σύνθημα για… καταιγισμό τερμάτων. Ο Δήμου πρόσθεσε δύο ακόμα, ενώ ο Γενηδουνιάς ευστόχησε σε πέναλτι για το 5-1.

Από εκεί και πέρα, η άμυνα του Ολυμπιακού «έκλεισε» κάθε διάδρομο, με τον Ζερδεβά να σταματάει τους Ούγγρους, ενώ στην επίθεση οι Νικολαΐδης, Φουντούλης και Ζάλανκι συνέχισαν το σκοράρισμα, σφραγίζοντας μια επιβλητική νίκη στη Βουδαπέστη.

ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 2-5, 0-3, 3-5, 0-2