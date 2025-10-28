Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και σκέπασαν την περιοχή γύρω από την οδό Λαγκαδά, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.