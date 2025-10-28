Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, καθιερώνοντας τη νέα της δομή ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ελέγχουσα συμμετοχή στις κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της φέρει πλέον την ονομασία OpenAI Foundation και διαθέτει μετοχικό μερίδιο αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κερδοσκοπικό κλάδο. Ο κερδοσκοπικός κλάδος μετονομάστηκε σε OpenAI Group PBC και λειτουργεί ως εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, η OpenAI Foundation θα κατέχει το 26% του κερδοσκοπικού κλάδου, ενώ το 47% θα ανήκει σε τρέχοντες και πρώην υπαλλήλους και επενδυτές.

Η Microsoft, που έχει επενδύσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI από το 2019, υποστήριξε την ανακεφαλαιοποίηση και κατέχει πλέον επένδυση στην PBC με αξία περίπου 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 27% της εταιρείας σε μετατρεπόμενη βάση.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατείχε μερίδιο 32,5% στον κερδοσκοπικό κλάδο πριν τους πρόσφατους γύρους χρηματοδότησης της OpenAI.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Microsoft ενισχύθηκαν κατά 4%, ενώ η συμφωνία ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντική εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο.

«Όσο περισσότερο επιτυγχάνει η OpenAI ως εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αξία του μεριδίου συμμετοχής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, το οποίο η μη κερδοσκοπική οργάνωση θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό της έργο», ανέφερε η OpenAI σε ανάρτηση στο blog της.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η Microsoft δήλωσε ότι η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και η Microsoft δεν θα διατηρήσει πλέον δικαίωμα πρώτης άρνησης ως πάροχος υπολογιστικών υπηρεσιών.

Οι εταιρείες σημείωσαν επίσης αρκετές επιπλέον αλλαγές στη συνεργασία τους.

Όταν η OpenAI δηλώσει ότι έχει επιτύχει την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (AGI), η δήλωση αυτή θα πρέπει να επαληθευτεί από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τη Microsoft. Η συμφωνία κατανομής εσόδων μεταξύ των δύο εταιρειών θα παραμείνει σε ισχύ έως την επαλήθευση της AGI.

Η προηγούμενη συμφωνία μεταξύ Microsoft και OpenAI όριζε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προϊόντα και τα μοντέλα της OpenAI ανήκουν στη Microsoft μέχρι το 2030 ή μέχρι η OpenAI να επιτύχει την AGI.