Το νέο Nissan MICRA με πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, προσφέρει αυτονομία έως 416 χλμ. και ταχεία φόρτιση έως 100kW.

Το νέο MICRA συνδυάζει πρακτική ευελιξία για άνεση στην πόλη. Η έκτη γενιά του εμβληματικού μοντέλου πατάει στην πλατφόρμα AmpR small-car που υποστηρίζει κοντούς πρόβολους, συμπαγές αμάξωμα με χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένο βάρος στα 1.500 kg, προσφέροντας σταθερή και δυναμική οδήγηση. Το νέο MICRA κινείται το δρόμο με ηρεμία, άνεση και αμεσότητα, προσφέροντας οδηγική εμπειρία που ξεπερνά τις προηγούμενες γενιές και τον ανταγωνισμό.

Παρά το συμπαγές μέγεθος, η πλατφόρμα AmpR εξασφαλίζει μεγάλο μεταξόνιο 2,54 μ., εντυπωσιακό χώρο αποσκευών χωρητικότητας 326 λίτρων.

Tο νέο MICRA προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας με εντυπωσιακή αυτονομία – και οι δύο προσαρμοσμένες για καθημερινή, πρακτική χρήση:

40kWh: αυτονομία έως και 317km WLTP

WLTP 52kWh: αυτονομία έως και 416km WLTP

Η προηγμένη τεχνολογία του νέου MICRA αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πλήρως συνδεδεμένης οδηγικής εμπειρίας. Με ενσωματωμένες τις υπηρεσίες Google, οι εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store είναι διαθέσιμες απευθείας από την κεντρική οθόνη. Ο φωνητικός έλεγχος είναι εύκολος στη χρήση, ενώ η πλοήγηση παραμένει πάντα ακριβής και ενημερωμένη. Και χάρη στο NissanConnect, μπορείτε να ρυθμίσετε απομακρυσμένα τη θερμοκρασία καμπίνας και να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, καθώς και να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας με προγραμματισμένες στάσεις φόρτισης.

Ένα πλήρες σύνολο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού – συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοζόμενου cruise control και της υποβοήθησης παρκαρίσματος – εξασφαλίζει ότι το νέο MICRA προσφέρει απόλυτη αίσθηση ελέγχου. Στην καρδιά όλων των οχημάτων Nissan βρίσκεται η δέσμευση για ασφάλεια. Έτσι και για το νέο MICRA, συστήματα όπως το Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Autonomous Emergency Braking), η Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (Emergency Lane Keeping Assist) και η Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Warning) προσφέρουν αίσθηση απόλυτης ασφάλειας στον οδηγό.